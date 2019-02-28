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понедельник, 04 марта 2019 00:05

В конце марта высевают горох

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От своевременных и правильно выполненных в марте работ в саду и в огороде зависит, как будет выглядеть участок и какой будет урожай.

Самый ответственный период — это обрезка деревьев. Нужно правильно сформировать крону, не допустить ее загущения. Удалить засохшие и поврежденные ветви, а также направленные в середину кроны. Правильная обрезка поможет дереву расти и плодоносить. Ее следует завершить до набухания почек. Обрезку лучше проводить в Дни Плода и Цветка во время пересадки.

Если не успели с осени, нужно вырезать старые побеги малины, смородины и крыжовника. Для образования отводков пригибают ветки, прививают и присыпают землей. Саженцы плодовых деревьев, если позволит погода, высаживают как можно быстрее.

Нужно подготовить почву для грядок. Морозостойкие культуры высевают первыми — салат, петрушку, щавель, морковь, шпинат. В конце марта в открытый грунт высевают горох. Семя начнет прорастать при 1-2 градусах тепла. Горох требователен к влаге в период бутонизации и цветения.

Нужно высеять сорта среднеспелых и поздних помидоров на рассаду. В неотапливаемых теплицах на раннюю продукцию высевают редис и высаживают лук. В третьей декаде марта можно проращивать клубни георгин. Их раскладывают в ящики, пересыпают опилками, торфом, выставляют в теплое место. Для получения рассады высевают многолетники — дельфиниум, васильки, гвоздики и однолетники — петунии, сальвии.

Автор: Галина ДМИТРИЕВА
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