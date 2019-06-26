В июле огурцы поливают раз в неделю

Июль - это самый жаркий месяц лета. Овощным культурам необходимо много воды.

Огурцы поливают три раза в неделю. Для помидоров в период бутонизации, цветения, плодоношения важно, чтобы почва не был переувлажненной. Поэтому полив нужно проводить, когда верхний слой подсохнет.

Томаты от фитофторы обрабатывают раз в неделю и после каждого дождя. Для борьбы с грибковыми заболеваниями и профилактики используют кефир, сыворотку. Бактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах, убивают патогенные грибки и не наносят вред растениям. Раствором кефира 2 л на 10 л воды опрыскивают листья огурцов, чтобы остановить пожелтение.

Июль - время активного роста растений, деревьев, когда созревают плоды. Поэтому главная задача месяца - способствовать этим процессам и активно ухаживать за садом. Именно в это время растениям необходимо много влаги и подкормки. Не вносите азотные удобрения под плодовые деревья, кусты и многолетники со второй половины лета. Собирайте и перерабатывать урожай вовремя. Не опаздывайте с уборкой чеснока. Лучше не ждать полного созревания.

В июле надо внимательно ухаживать за цветами. Поливать кусты роз два раза в неделю. Гладиолусы подкармливают раз в неделю раствором золы: один стакан на 10 л воды. В середине июля выкапывают тюльпаны и гиацинты. Луковицы сушат в хорошо проветриваемом месте. Регулярно пропалывают цветник.