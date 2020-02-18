В феврале дала урожай клубника

Ирина Савченко, 52 года, из села Рыбальче Голопристанского района Херсонской области в феврале собрала урожай клубники. Кусты вырастила в теплице на кокосовых и торфяных матах.

— Теплая зима обманула растения и они продолжают давать урожай. Имеем в теплице экспериментальные кусты малины. Как-то зашли с внучкой, чтобы нарвать ягод, а тут сюрприз — кусты клубники уже облеплены красными плодами.

Клубнику не удобряли, потому что не планировали собирать урожай. Кусты должны были зимой отдыхать. Даже не поливали. Клубника растет на стеллажах в матах с кокосовым и торфяным наполнением. Выглядят, как мешки с отверстиями сверху. В каждом отверстии растет куст. Рядом размещена капельная лента, через которую поливают растения.

Выращивает сорта Мурано и Гармония. Они не зависят от продолжительности светового дня.

— Зимнее плодоношение не вредит этим сортам, — говорит Савченко. - Могут давать урожай практически неограниченное количество раз. В конце февраля после цветения срежу усы, чтобы растение на них не тратило силы.