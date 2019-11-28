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понедельник, 02 декабря 2019 07:15

В декабре заготавливают черенки для привоя

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В начале декабря заготавливают черенки для привоя. К весне они успеют закалиться и вызреть. Длиной должны быть 20-30 см и толщиной с карандаш. Хранят их в погребе, присыпав нижнюю часть речным песком.

Садовые деревья стоит обвязать хвойными ветвями, мешочками с нафталином или душистым мылом. Этот запах отпугивает зайцев.

В первой декаде декабря утеплите приствольные части деревьев торфом, перегноем, опилками, слоем почвы, первым снегом. Когда температура воздуха понизится до минус 20 ° С, следует обмотать агроволокном теплолюбивые деревья - абрикосы, персики, инжир.

Теплицы готовят к следующему сезону. Чтобы вредители погибли, почву поливают навозной жижей и оставляют для промерзания. Если планируете выращивать огурцы, нужно смешать одинаковое количество дерновой земли и перегноя. На 10 кг такой смеси добавляют стакан золы. Для помидоров - перегной и торф в пропорции 1 к 1 на ведро смеси и 3 ст. золы. Для зеленого лука, редиса и салата грунт готовят из одной части древесной земли и двух перегноя.

Ветви ели обрезают в дни цвета, они будут давать хороший аромат.

Автор: Галина ДМИТРИЕВА
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