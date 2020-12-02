В декабре биопродукты Septix доставляют бесплатно

Биопродукты Septix от канадских производителей обеспечивают работу септика даже при самых лютых морозах. Благодаря средствам вам не придется решать проблемы с обслуживанием выгребной ямы и с прочисткой канализации.

Продукт "Био Дрен" очищает трубы от сливного колена по всей длине. Бактерии также перерабатывают отходы в выгребной яме. Он предотвращает образование жировых лепешек на поверхности отходов в септике. Надежно и эффективно работает даже в холодной воде.

Биопродукт "Комплекс" - таблетки для запуска работы устаревших выгребных ям. Удобный в использовании - достаточно поместить таблетку в бачок или яму. Биопродукт восстанавливает работу выгребных ям, перерабатывает отходы, чистит стены и дренажную систему, помогает работе полей фильтрации.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua.

Специалисты Bio Septix проконсультируют и предложат оптимальный биопродукт.

В декабре компания будет бесплатно доставлять три набора Укрпочтой.