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понедельник, 03 августа 2020 05:26

В августе обрезают виноград и малину

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В последний месяц лета собирают урожай, заготавливают на зиму. В дни Цветка и Плода срывают фрукты, зерновые культуры для семян — в дни Плода.

Во второй декаде обрезают виноградную лозу. В прохладный день укорачивают верхушки всех молодых побегов на 20-40 см, в зависимости от высоты куста. После сбора урожая нужно разрыхлить почву под смородиной, крыжовником и малиной. Побеги последней следует обрезать с корневой порослью. Стоит посадить садовую клубнику. Тогда к зиме укоренится и в следующем году даст неплохой урожай.

Во второй декаде августа созревает сахарная кукуруза. Урожай нужно собирать в течение пяти-восьми дней. Заготовленную продукцию сразу охлаждайте. Иначе сахар преобразуется в крахмал и ухудшит вкус плодов. В холодильнике с температурой +5°C кукуруза не теряет качества в течение недели.

После сбора некоторых культур на их месте высевают сидераты — люпин, горчицу, фацелию. Масличную редьку целесообразно сажать в первой декаде августа. Она обогатит почву значительным количеством органических веществ — фосфором, серой. Редька дает вдвое больше зеленой массы, чем другие культуры.

В августе помидоры нуждаются в пасынковании и обработке от фитофторы. Одновременно с этим проводят прищипывание верхнего побега, регулируя высоту растений. Там, где росла ранняя капуста и картошка, сеют салат, шпинат, укроп, петрушку, фенхель.

В начале месяца делят разросшиеся кусты примулы. Высаживают и размножают пион. Также разделяют луковицы ирисов. Сажают безвременник осенний. При работе с ним следует быть аккуратным, потому что все части растения ядовиты. Высаживают его на глубину 10-15 см вблизи хвойных и плодовых деревьев.

Автор: Галина ДМИТРИЕВА
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