В апреле "Санекс Septix" дарит скидки

Биопрепарат "Санэкс Septix" избавит владельцев частных домов от встреч с ассенизатором или сантехником. Средство эффективно очищает выгребную яму. Его стоит применять ежемесячно, потому что действует эффективно летом и зимой при любых температурах.

Чтобы сточные трубы не обрастали жировыми осадками, используют биопродукт "Санэкс Био Дрен" из серии "Санекс Septix". Чистит не только сливное колено, но и работает по всей длине трубы. За семь-десять дней исчезает неприятный запах.

"Санэкс Активатор Компоста" быстро разлагает органические отходы. Это идеальный компост для обогащения огородного грунта и земли для цветов в горшках. Также препарат разлагает листья, траву.

В апреле на биопродукт "Санэкс Septix" 200 г и "Санекс Био Дрен" действует акция. Их можно купить по более низкой цене.

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