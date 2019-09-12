У сирийского гибискуса фиолетовые цветы

- Гибискус стоит того, чтобы с ним возиться. Благородный куст, на котором растут цветы размером с блюдечко. Это родственники мальвовых. Одна из разновидностей - комнатная китайская роза, - рассказывает Алла Клычникова, 37 лет, из города Ахтырка Сумской области.

Выращивает сорт Сирийский. Цветы у него фиолетовые с темной серединкой. Цветет с мая до октября. Эти растения можно выращивать в горшках и в цветнике. Или чередовать два способа.

- У меня куст три года растет в цветнике. В начале осени его размножаю. Выкапываю и делю на несколько частей. Их сажаю в горшки и ставлю в погреб. На улице нельзя оставлять, потому что они в стрессе из-за пересадки. За зиму вымерзнут. В темном погребе войдут в состояние покоя. Весной пересаживают в цветник на постоянное место.

Гибискус любит солнце. На южном участке цветет почти все лето. Растение подкармливают раз в месяц азотными удобрениями и перегноем. Летом добавляют фосфорные.

- Кусты на черноземе поливаю раз в неделю. На песчаных грунтах - через каждые два дня. Наливаю не менее ведра воды.

После цветения цветы обрезает, сами не отпадут. Присыпает кусты двумя ведрами земли для защиты от весенних заморозков.