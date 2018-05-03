У крыжовника Колобок нет колючек

- Не было в саду крыжовника, пока не попробовала в гостях варенье из него. Захотелось купить. Но не знала, какой сорт брать. На рынке выбирала по названию и не прогадала, - говорит Мария Киричек, 55 лет, из города Богодухов Харьковской области. - Лучшее время для посадки - октябрь. Я сажала весной и тоже прижился.

Выращивает сорта Уральский изумруд, который дает по 5 кг с куста, и Инквита - устойчив к мучнистой росе. В отличие от первого, имеет ягоды не зеленого, а желтого цвета. В этом году купила сорт Колобок без шипов. Плоды у него розовые.

- Для него надо угадать с местом. Должно быть влажное, но не слишком. От застоя грунтовых вод корни гниют. В отличие от голубики, не любит кислый грунт.

Выкапывает яму шириной и глубиной по 50 см. Верхний плодородный слой земли кладет отдельно. На дно сыплет ведро перегноя и полведра компоста. Засыпает плодородной почвой. Перемешивает и ставит саженец. Распрямляет корни, присыпает остальной землей доверху. Выливает в яму ведро воды. В первые два года после посадки куст надо только поливать. Первый урожай будет через год.