"У коровы западаются бока, аж ребра торчат"

— С телочкой на пастбище одни проблемы. Порезала дойки осокой, теперь надо их лечить, — говорит Марина Воротилина, 43 года, из села Высочное Ратновского района Волынской области. — Вымя мою хозяйственным мылом и фурацилином. Йод не годится, потому что жжет поврежденную кожу. Каждое утро перед выгоном мажу соски маслом. Так менее уязвимы к острой траве.

Во время выпаса коровы часто режут ноги об острые предметы, растягивают конечности, когда попадают в яму.

— При растяжении нога становится вялая и распухает. Надо нанести мазь и плотно перевязать на поврежденном сгибе, — рассказывает Владимир Степанчук, 53 года, ветеринар из города Марганец Днепропетровской области. — Животное может хромать и от травмирования копыта стеклом. Рану надо почистить и засыпать растолченными таблетками стрептоцида. Сверху натянуть брезентовую варежку. Она плотно прилегает и не дает ему сползти с раны.

Скот может отравиться химикатами после обработки полей или испорченными продуктами. Тогда не жует корм и часто дышит. Корову следует выпаивать яблочным уксусом. Он мягче обычного и уменьшает воспаление оболочки желудочно-кишечного тракта. Надо развести 2 ст. л. уксуса в стакане теплой воды. В сутки давать 1,5 л раствора, чтобы яд не всосался в кровь.

— Летом учащаются проблемы с фасциолезом. Коровы пасутся на болотистых участках и заражаются глистами. Также они передаются от другого скота с экскрементами, которые оставляют на траве. Такая проблема бывает у коз и овец. Паразиты размножаются в организме и высасывают соки. Постепенно бока животного покрываются "инеем". Так из-за отравления легких глистами по утрам выступает пот на грудине, - говорит ветеринар.

С момента заражения гельминтами до проявления симптомов проходит почти месяц. За это время этот 3-сантиметровый плоский червь перемещается по желчным ходам печени, легким, сердцу, лимфатическим узлам, поджелудочной железе. У животного повышается температура, оно слабеет, кашляет и не ест. Падают надои.

— От этого скот теряет 40 килограммов веса. У коровы западают бока, аж ребра торчат. Так будет, пока не выгнать глистов. Это можно сделать полынью, — говорит Владимир Степанчук.

Нужно высушить и перемолоть стебли. 2 ст. л. порошка залить 500 мл кипятка и настоять 30 мин. Давать утром и вечером за 2 часа до еды. Повторить процедуру через неделю, чтобы полностью очистить от глистов печень и легкие.