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понедельник, 13 мая 2019 00:25

Трактор помогает увеличить урожай

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- Четыре года тому назад купил себе трактор вместо мотоблока, - вспоминает 45-летний Николай Бабий из Могилева-Подольского Винницкой области. Обрабатывает 8 га собственной земли. - Переживал, что китайский и долго не прослужит. Цена была доступна, поэтому рискнул. Хотел взять старого "белоруса". Его купил другой человек - через год сдал на металлолом. У меня за это время только датчик масла поломался. Приехали из магазина и заменили

Специалисты говорят, что наиболее популярные тракторы мощностью 24 лошадиные силы.

- Эффективно обрабатывать землю техникой. Начинают малыми тракторами на 12-15 лошадиных сил. Справляются со всеми работами в поле - посадка, обработка, уборка урожая. Оптимальные для владельцев земли площадью до гектара, - рассказывает менеджер по продаже сельскохозяйственной техники 43-летний Василий Кеба из Винницы.

Малыми тракторами можно вспахать до 10 га.

- Если нанимаете человека, чтобы вспахала город, то он бегом вбежал, как-нибудь сделал и поехал дальше. Весна - горячий сезон и владельцы техники думают, не как обработать лучше, а где больше заработать. Сам пашу, как мне нравится, никто в шею не гонит. К тому же погадываю, чтобы и погода была хорошая, чтобы посадил или посеял и пошел дождь. Самый яркий пример на картофеле. Когда появилась своя техника, урожайность увеличилась вдвое. Я за ней ухаживаю, как мне удобно. Вижу, что пора окучивать, иду окучиваю, а не жду, пока сосед будет делать, - объясняет Николай Бабий.

Вместе с трактором покупают фрезы, картофелесажалки, культиваторы и сеялки, плуги и разное навесное оборудование. Специалисты объясняют, как пользоваться техникой. Основным навыкам вождения можно научиться за несколько минут. В день приобретения технику бесплатно доставляют покупателю.

Подробную информацию можно узнать в магазине общества "Азимут" по адресу:

г.Винница, ул. Брацлавская (Островского), 69,

тел .: 0 (67) 431 08 34,

0 (96) 388 44 00, 0 (432) 27 55 49.

Автор: Валерия АВРАМЕНКО
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