Торфяные горшки подпитывают рассаду

— Проращиваю рассаду в торфяных горшках. Специальные "таблетки" размокают и превращаются в сосуды для семян. Подходят для всех овощей. Не нужно дезинфицировать почву, — рассказывает Неля Лещенко, 54 года, из села Лукашовка Черниговского района.

Заливает "таблетки" теплой водой. Они становятся выше в семь раз. Кладет по семечке в образованные горшки.

— Ставлю их в лоток, коробку от обуви или контейнер от торта. На дно сыплю песок, — продолжает. — На две недели накрываю пищевой пленкой или надеваю целлофановый пакет и привязываю резинкой. Держу в светлом теплом месте.

Когда семена прорастут, высаживают с горшками. Они в почве размокнут и подпитают растение. Кроме спрессованного торфа, содержат стимуляторы роста и питательные вещества. При пересаживании не ломаются корни.

- Сеяла семена и в корыта, и в яичную скорлупу. Но оно там туго росло, не то что в рулетах из туалетной бумаги, — рассказывает Светлана Миронюк, 52 года, из села Адамов Полонского района Хмельницкой области.

Такой способ применяет для огурцов, капусты, помидоров, баклажанов и перца. При пересадке на огород корни не пересыхают.

Кусок пищевой пленки накрывает 40 см туалетной бумаги, сложенной вдвое. На нее — семечки и снова бумага. Опрыскивает водой, заворачивает пленкой и скручивает рулетом. Ставит в обрезанную пластиковую бутылку с водой на дне. Оставляет на подоконнике.

— Имею рассаду с крепкими корнями и стеблем толщиной с ручку. Если семена много обработали азотными удобрениями, вырастут толще. Из таких развиваются крепкие кусты, но без завязи. Саженцы должны быть не выше 20 сантиметров. В этом году не посадила вовремя, поэтому пришлось раскрутить и добавить земли. Если передержали вплоть до образования цвета, следует сажать с наклоненным стеблем. Лучше врастет.

В мае Светлана Миронюк пересаживает помидоры и баклажаны в открытый грунт. Оставляет между рядами 90 см, между стеблями — 60 см. В ямку наливает 2 л воды, бросает комок перегноя и горсть золы. От нее будут более сладкие плоды. Мульчирует соломой. Так овощи не касаются земли, их не поражает фитофтора.

— На участке не должно быть хвои. Не надо ею мульчировать, потому что закисляет землю. Выделяет смолы, тормозящие рост, - говорит.

Прищипывает верхушки саженцев, как только стебель окрепнет. Иначе растение будет тонкое и не удержит плоды, не даст хорошего урожая.