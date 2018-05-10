Свекла Мармеладка дает круглые плоды

 
Ексклюзивы
1/5
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 909
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 1332
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 34848
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1089
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 891
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2457
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1918
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2970
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 52064
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1485
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12564
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2799
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8145
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6858
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2196
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
Просмотров: 567
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
понедельник, 14 мая 2018 06:15

Свекла Мармеладка дает круглые плоды

  Комментировать

- Не могла вырастить хорошую столовую свеклу. И место на огороде меняла, и сорта разные пробовала, а вырастали полосатые и лыковые плоды. Ежегодно менялась с соседкой на морковь, - говорит Лариса Матвийчук, 51 год, из поселка Михайловка Волынской области. - Коллеги подсказали винегретные сорта. Они темно-вишневого цвета без сердцевины. Такие плоды - сочные и сладковатые на вкус.

В начале мая сеет сорта Мармеладка, Цилиндра и Детройт. Они - засухоустойчивые и хорошо хранятся. Мармеладка дает круглые плоды по 250-500 г, а Цилиндра такого же веса, только продолговатые. Сорт Детройт - самый мелкий из них. Плоды не вырастают более 200 г, зато созревают первые - за 110 дней.

- Не выбираю участок, где сажала свеклу более двух лет. Плохо растут после редьки, шпината и капусты. Хорошо - после лука, чеснока, огурцов и кабачков.

Во время перекопки на 1 кв. м участка вносит 20 г аммиачной селитры или сернокислого аммония, 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия.

- Если на огороде слишком бедные грунты, надо добавить и органические удобрения.

На 1 кв. м потребуется 2-3 кг перегноя или 3-4 кг компоста. Для снятия кислотности на этот же участок вносят 0,5 кг извести.

Перед посевом семена проращивает. Кладет в тарелку мокрую тряпку. Выкладывает семена и прикрывает другой влажной тряпкой. Ставит в теплое место. Тряпки каждый раз увлажняет, как подсохнут. Через три дня сеет семена на расстоянии 6-8 см в подготовленную и политую землю. Прорывает столовую свеклу дважды - когда появятся два настоящих листа, и когда у растений будет четыре-пять листьев и корнеплод вырастет диаметром 3 см.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свекла Мармеладка дает круглые плоды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

На городском рынке произошел самый масштабный пожар

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 100115
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 34848
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 23186
Цены на газ рекордно выросли
Цены на газ рекордно выросли 28 Просмотров: 22547
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников 6 Просмотров: 17527
Сад-огород
У цветной капусты Аметист фиолетовые головки
У цветной капусты Аметист фиолетовые головки
Цветок глориозы вырастает почти два метра высотой
Цветок глориозы вырастает почти два метра высотой Просмотров: 81
Нашествие колорадских жуков вызвала теплая весна
Нашествие колорадских жуков вызвала теплая весна Просмотров: 18
Земляника Ольвия дает 70 ягод с куста
Земляника Ольвия дает 70 ягод с куста Просмотров: 18
Биопродукты "Санекс" решают проблемы засоренных труб
Биопродукты "Санекс" решают проблемы засоренных труб Просмотров: 9
Больше всего комментируют
28
Цены на газ рекордно выросли
12
Боевики ДНР внесли Рубана в список на обмен
9
Первый грузовой самолет сконструировал украинец
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
6
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
Голосов: 306
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua