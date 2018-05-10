Свекла Мармеладка дает круглые плоды

- Не могла вырастить хорошую столовую свеклу. И место на огороде меняла, и сорта разные пробовала, а вырастали полосатые и лыковые плоды. Ежегодно менялась с соседкой на морковь, - говорит Лариса Матвийчук, 51 год, из поселка Михайловка Волынской области. - Коллеги подсказали винегретные сорта. Они темно-вишневого цвета без сердцевины. Такие плоды - сочные и сладковатые на вкус.

В начале мая сеет сорта Мармеладка, Цилиндра и Детройт. Они - засухоустойчивые и хорошо хранятся. Мармеладка дает круглые плоды по 250-500 г, а Цилиндра такого же веса, только продолговатые. Сорт Детройт - самый мелкий из них. Плоды не вырастают более 200 г, зато созревают первые - за 110 дней.

- Не выбираю участок, где сажала свеклу более двух лет. Плохо растут после редьки, шпината и капусты. Хорошо - после лука, чеснока, огурцов и кабачков.

Во время перекопки на 1 кв. м участка вносит 20 г аммиачной селитры или сернокислого аммония, 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия.

- Если на огороде слишком бедные грунты, надо добавить и органические удобрения.

На 1 кв. м потребуется 2-3 кг перегноя или 3-4 кг компоста. Для снятия кислотности на этот же участок вносят 0,5 кг извести.

Перед посевом семена проращивает. Кладет в тарелку мокрую тряпку. Выкладывает семена и прикрывает другой влажной тряпкой. Ставит в теплое место. Тряпки каждый раз увлажняет, как подсохнут. Через три дня сеет семена на расстоянии 6-8 см в подготовленную и политую землю. Прорывает столовую свеклу дважды - когда появятся два настоящих листа, и когда у растений будет четыре-пять листьев и корнеплод вырастет диаметром 3 см.