Швейцарец поделился секретом нежного молока

Винницкого аграрного университета недавно вернулись со стажировки на молочной ферме в кантоне Цюрих в Швейцарии. Там местный фермер Борис Брандербергер открыл им секреты откорма животных.

- Борис руководит фермой, доставшейся ему от отца и деда. Поэтому и рецепт кормов тянется еще с тех времен. Скоту дают не просто силос, а смесь кормовой и сахарной кукурузы. Это традиционная технология откорма в Швейцарии. Сеют шесть рядов кормовой кукурузы и шесть сахарной, и так чередуют на всем поле, - рассказала 24-летняя Алиса Яковенко, аспирант Винницкого аграрного университета. - Собирают кукурузу не зрелой, а как только сформировался початок и налилось зерно. Листья перемалывают комбайнами по 2-3 сантиметра длиной или совсем мелко, по 7-8 миллиметров. Иногда собирают початки и стебли отдельно, потом измельчают на специальных установках и силосуют. Борис, как и отец с дедом, делает смесь.

Преимущества технологии очевидны: животные лучше поедают силос. Тогда молоко вкуснее и нежнее. Стебли сахарной кукурузы слаще обычной.

Такой опыт используют в фермерском хозяйстве "Любава" в Белоцерковском районе на Киевщине.

- Мое хозяйство традиционно перерабатывает молоко на сметану и продает на рынках. Летом заметили, когда коровам скармливали стебли сахарной кукурузы, люди чаще спрашивали нашу сметану. Она желтее и вкуснее. И молоко в этот период было слаще, имело приятный молочно-нежный аромат. Поэтому планируем на этот сезон увеличить площади под сахарную кукурузу и также будем силосовать, - говорит руководитель предприятия "Любава" 40-летняя Валентина Швец.