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вторник, 29 октября 2019 05:35

Столовую свеклу сеют перед морозами

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- Столовую свеклу сею дважды в год. Сейчас готовлю почву под нее, - рассказывает Людмила Билоус, 60 лет, из села Беловка Казанковского района Николаевской области.

- Свекла не боится холода. Если посеять рано, прорастет. Морозы ударят - вымерзнет. Только семена переведу. Начало ноября - подходящее время.

Хорошими предшественниками для столовой свеклы являются болгарский перец, помидоры, картофель, огурцы и лук. После моркови, капусты и кормовой свеклы почва истощена и заражена возбудителями болезней.

- Для осеннего посева беру холодостойкие сорта - Бордо харьковский, Черномор, Подзимний плоский, Дарина, Ларка, Холодостойкий 19, Детройт, Красный шар.

Делает борозды глубиной 4 см на расстоянии 20 см. Сеет семена. Не поливает. Присыпает песком и землей. Чтобы лучше схватилось с почвой, участок укатывает. Для утепления - мульчирует соломой. Так оставляет на зиму.

Весной снимает мульчу, землю разрыхляет. Урожай собирает в конце мая. Сохраняется хуже, чем собранный осенью. Поэтому свеклы сеет столько, чтобы быстро использовать.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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