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понедельник, 20 мая 2019 00:20

Столовую свеклу сажают на некислых грунтах

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- Лет пять на огороде росла бестолковая свекла. Что только не подсыпала, а все равно была вялая и лыковатая — с белыми прожилками в мякоти, — рассказывает Мария Мельниченко, 54 года, из города Тальное Черкасской области. — Не надо ждать, чтобы полностью стало тепло. Хорошо высеять в первой половине мая и собрать в конце сентября. Тогда будут вишневыми, а не полосатыми.

Сеет сорт с длинными плодами Мулатка и Бордо округлые. Ценятся тем, что хорошо хранятся зимой. У сорта Богема плоды весят 0,5 кг. Самый капризный в уходе свекла Мона. Хочет частых поливов, зато плоды сочные и без белых колец.

- Столовая свекла вырастает сладкой на слабокислой почве. Проверяю дома специальной индикаторной бумагой. Ее продают в садовом магазине.

Высыпает горсть земли в стакан с 50 мл воды. Перемешивает и опускает индикаторную бумагу. Если лакмус стал желтым или розовым, почва кислая. Или можно просто в горсть почвы капнуть три капли уксуса. Будут пузырьки-значит очень кислая.

— Когда погода не балует теплом, на столовую свеклу нападает мучнистая роса. Тогда на нижней стороне листьев появляется серовато-фиолетовый налет. Листья скручиваются краями книзу, усыхают и крошатся. Сразу срывать их с земли — не выход. Собранные корнеплоды все равно не хранятся. Быстро начинают гнить. Чтобы уберечь свеклу от пероноспороза, перед посевом протравливаю семена препаратом "Апрон".

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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