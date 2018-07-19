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понедельник, 23 июля 2018 05:36

Специалисты фирмы "Санекс" помогут решить проблемы с септиком

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- "Санексом" пользуюсь много лет. Биопрепарат превращает отходы в жидкость, уничтожает неприятный запах, - говорит 35-летняя Елена Колесниченко из Старого Самбора Львовской области. - Но в этом году биопрепарат не помогал.

Женщина позвонила специалистам фирмы "Санекс". Контакты взяла на сайте http://t-klio.dp.ua.

Благодаря консультации специалиста "ТМ Санекс Septix" разобралась в ситуации с септиком. За полтора месяца заметила улучшения.

В выгребной яме Елены отходы превращались в жидкость, как и раньше. Исчез запах.

- Всегда, когда я звоню в компанию "Санекс", меня радует то, что менеджеры говорят: "Наша задача - не просто продать вам упаковку биопродукта, а в том, чтобы он помог".

О проблеме женщина говорила со специалистом по применению биопрепаратов.

- Обсудили технические условия канализационной системы. Приятно, когда о тебе заботятся. Рекомендую из серии "Санекс" продукты для очистки труб от жиров и новое средство "Санекс Septix Нейтрализатор Плесени". Я сделала свой выбор в пользу этой торговой марки 10 лет тому назад и ни разу не пожалела.

На сайте http: //t-klio.dp.ua можно получить консультацию и выбрать оптимальный для вас продукт. Полезная экономия и здоровье семьи - это и есть применение биопрепаратов "Санекс".

Автор: Олеся ЯВОРСЬКА
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