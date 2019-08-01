Спаржевую фасоль Масляный король сеют дважды

- Посадила на огороде меньше капусты, чтобы вместить два урожая спаржевой фасоли. Было бы лето дольше, то я еще и третий впихнула бы, но не успеет созреть. И так выбираю раннеспелые, которые можно срывать через два месяца после посева, - рассказывает Марина Мельник, 61 год, из поселка Двуречная Харьковской области.

Второй раз сеет в июле. Делает рядки глубиной 5-6 см, с шириной междурядий 30-40 см. Семена высевают на расстоянии 5-10 см.

- Моя Зоренька еще ни разу меня не подвела. Так называется сорт зеленой спаржевой фасоли. Проверенным сортом является Масляный король. Имеет желтые стручки, сочные и хрустящие.

Чтобы получить щедрый урожай, фасоль должна расти в нейтральной почве. Повышенная кислотность снижает плодородие. Этот показатель определяет по лакмусовой бумажке. В комплекте идет шкала с разноцветными пометками. Нужно взять три экземпляра почвы с огорода и добавить немного воды. Индикатор необходимо пропитать полученным раствором. Если шкала показала красный, желтый или оранжевый цвет - почва нейтральная. Зеленый - кислая.