Шпалерные деревья образуют фруктовую стену

- Выставил ряд саженцев и привязал их к проволоке. Такие деревья занимают меньше места и плоды быстрее созревают, - рассказывает Виктор Мазур, 57 лет, из города Коростень Житомирской области.

Шпалерными называют деревья, у которых искусственно формируют крону. Благодаря этому методу ветви прикрепляют на основание шпалеры - натянутый провод. Так можно выращивать яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы и персики. Лучше, чтобы сорта были низкорослые и привитые на карликовый или полукарликовый подвой.

- Самое важное - задать дереву направление роста. Следить, чтобы не появлялись боковые побеги и крона не меняла форму.

Периодически проверяет надежность конструкции. Она может шататься. Поэтому периодически надо ставит новые подпорки.

- Эти деревья растут в ширину, как фруктовая стена. Поэтому на небольшие площади можно посадить много саженцев. Но следить за болезнями. Когда ветви различных деревьев переплетаются друг с другом, то могут заразиться грибками.

Сначала вдоль стены или забора устанавливает столбы, на которых крепит шпалеры из двух-трех рядов проволоки или арматуры. Возле них сажает деревья и привязывает стволы к опоре. Ветви распределяет по рейкам на одной плоскости.