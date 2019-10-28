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вторник, 29 октября 2019 05:10

Создали машину для посадки деревьев и кустов

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Машину для посадки деревьев создали в Институте садоводства в Киеве. Ее крепят к трактору, как плуг. Имеет сиденья для двух человек. Во время движения они ставят саженцы в ряд.

- За час три человека посадят 50 деревьев, а наша посадочная машина - 700. Этого не повторит ни одна бригада, - рассказывает 52-летний Игорь Тимошок из Института садоводства. Разрабатывал устройство.

Главное в этом механизме - сошник с наральником. Он поднимает землю и после посадки осторожно ставит на место. Так не повреждается структура участка.

Машина работает со скоростью 2,5 км/ч. Для нее нужны междурядья шириной 2,5-4 м. Садит деревья на расстоянии в ряду 0,7-2 м. Подойдет также для посадки кустовых ягодников при расстоянии между растениями в ряду не менее 0,5 м.

Устройство прошло испытания на опытных станциях Института садоводства. Здесь его можно взять в аренду или купить. Стоит почти 50 тыс. грн. Окупится при посадке деревьев на участках площадью более 1 га.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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