Снегозадержатели плетут из камыша

- Не будет урожая, если в почве не будет вдоволь влаги, - рассказывает 58-летний Павел Ланько из райцентра Путила Черновицкой области. — Мой огород — тому доказательство. Потрескался, как пустыня. Потому что я поленился сделать снегозадержатели.

На поле на зиму оставляют стебли кукурузы и лебеды. Они задерживают снег, который добавляет в почву влаги. По краям участка устанавливают заслоны из фанеры, шифера или старых досок.

— Весной посею несколько рядов кукурузы поперек огорода на расстоянии 10 метров. Летом затенит огород, а зимой задержит снег.

— Лесопосадки задерживали снег на полях, — говорит агроном 40-летний Геннадий Сухорукий из Харькова. — Но их вырубают. Новые деревья не успевают расти, поэтому ветры сдувают снег.

Советует хозяевам плести щиты-снегозадержатели из камыша шириной 1 м. Расставляют их с ветреной стороны в шахматном порядке.

На огороде помогут задержать снег оставленные ветви деревьев, стебли малины и подсолнечник. Их убирают весной.

— Это полезно молодым деревьям. У них нижняя часть ствола недостаточно морозостойкая. Снег нагребают на дерево, - продолжает Сухорукий. — Лучше всего принести на лопате снег, собранный со двора.

— Сантиметр снега повышает температуру земли на градус, — добавляет. — Чтобы растения не замерзли в сильный мороз, его толщина должна быть не менее 20 сантиметров. Садовые культуры нуждаются в разной толщине. Земляника хорошо зимует под 70-сантиметровым слоем. Малине годится метр снега. Кусты крыжовника и смородины можно засыпать полностью.