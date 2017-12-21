Слизней посыпают солью и известью

- Летом от слизней не было спасения. Уже и на кухне замечала блестящие борозды от них. Лазили ночью, когда темно, - говорит 68-летняя Мария Хоменко из Броваров Киевской области. Живет в частном доме.

- Вставала специально ночью и собирали их. Прокалывала и выбрасывала в мусорное ведро. Утром они расползались. Так я их собирали и вбрасывала в кипяток. А пол посыпала солью на ночь.

Агрономы советуют расставить на огородах несколько сосудов с растворенным горчичным порошком. Туда слезутся вредители. Места их скопления следует посыпать негашеной известью, солью.