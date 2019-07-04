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понедельник, 08 июля 2019 06:31

Скидка 10 процентов за отзыв на биопродукты " Санекс Septix"

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"Санэкс Septix — эффективные канадские биосредства для переработки отходов выгребных ям, септиков и канализации. Устраняют запах и очищают выгребную яму максимально быстро и удобно. Также восстанавливают работоспособность дренажной системы. Ежемесячное добавление в выгребную яму избавляет от услуг ассенизатора. Частое откачивание выгребной ямы или септика наносит вред системе.

"Санекс Ro Septix" эффективно очистит ямы с агрессивными стоками, в которых повышенное содержание солей и химических веществ. Биосредство эффективно работает, если используются ионообменные фильтры.

Таблетки "Санекс Комплекс" очень удобны в использовании. Владельцы частного дома не заморачиваются с дозировкой. Таблетку надо поместить в туалетный бачок и спокойно заниматься своими делами. Биопродукт прочистит канализационный сток, а также восстановит дренажную систему и переработает органические отходы в жидкость.

Биопродукт "Санэкс Septix" используют ежемесячно независимо от температуры на улице. Поэтому летняя жара или зимний холод не проблема для канадских биотехнологий.

На сайте www.t-klio.dp.ua можно написать отзыв и получить скидку 10% на любой биопродукт "Санэкс Septix".

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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