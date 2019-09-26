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понедельник, 30 сентября 2019 05:25

Сидераты косят перед цветением

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- Место после картофеля и свеклы у меня не пустует. Огород засеваю сидератами, - рассказывает Иван Погонич из поселка Глеваха Васильковского района Киевской области. - После такого удобрения на огород надо вдвое меньше перегноя.

Огурцы, кабачки, перец, баклажаны и картофель хорошо растут после ржи, овса, горчицы. Горох и рапс - хорошие предшественники для моркови, фасоли, свеклы.

- Нельзя сеять культуру на место сидерата, если они принадлежат к одной семьеи. Например, каким бы хорошим сидератом не была горчица, после нее капуста не растет. Универсальна только фацелия. Она привлекает на грядки насекомых, которые поедают колорадского жука.

Сеет сидераты на глубину 2-3 см и присыпает тонким слоем грунта. Чем глубже посеять, тем позже появятся ростки. Косит перед цветением. Если передержать, стебли растений загрубеют и будут трудно перегнивать. Кроме того, будут тянуть из земли полезные вещества, а не пополнять их запасы. После скашивания траву оставляет на огороде без перекапывания.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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