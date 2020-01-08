Septix сделает ваши праздники чистыми и спокойными

Незаменимой помощью на праздники станут биосредств Septix. Чтобы не было проблем с забитой выгребной ямой или неприятными запахами из нее, используют именно их.

- Всегда пользуюсь Septix и праздники проходят беззаботно, - рассказывает 40-летняя Мирослава Бандривская из Старого Самбора Львовской области. - Средство действует при любых температурах. Упаковка 200 грамм - это оптимальный выбор для частного дома, ее хватает на три месяца.

Чтобы избавиться от плесени, которая досаждает зимой из-за высокой влажности, используют биопродукт "Нейтрализатор плесени". Он избавляет от налета плесени и исключает появление грибка в комнатах, ванной и подвале.

"Комплекс" удобен и легок в использовании. Если нет времени на дозировку биопродуктов, таблетки - именно для таких случаев. Биотаблетку надо поместить в сливной бачок. Можно спокойно пойти по делам, а препарат очистит канализационную трубу и переработает органические отходы в септике.

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