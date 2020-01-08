Septix сделает ваши праздники чистыми и спокойными

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3654
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 16074
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7164
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1467
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1080
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 52137
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7668
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2034
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27792
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2826
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2205
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1926
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2826
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3789
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 648
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
понедельник, 13 января 2020 05:30

Septix сделает ваши праздники чистыми и спокойными

  Комментировать

Незаменимой помощью на праздники станут биосредств Septix. Чтобы не было проблем с забитой выгребной ямой или неприятными запахами из нее, используют именно их.

- Всегда пользуюсь Septix и праздники проходят беззаботно, - рассказывает 40-летняя Мирослава Бандривская из Старого Самбора Львовской области. - Средство действует при любых температурах. Упаковка 200 грамм - это оптимальный выбор для частного дома, ее хватает на три месяца.

Чтобы избавиться от плесени, которая досаждает зимой из-за высокой влажности, используют биопродукт "Нейтрализатор плесени". Он избавляет от налета плесени и исключает появление грибка в комнатах, ванной и подвале.

"Комплекс" удобен и легок в использовании. Если нет времени на дозировку биопродуктов, таблетки - именно для таких случаев. Биотаблетку надо поместить в сливной бачок. Можно спокойно пойти по делам, а препарат очистит канализационную трубу и переработает органические отходы в септике.

Заказать биопродукты, получить квалифицированную консультацию можно на сайте t-klio.dp.ua

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Septix сделает ваши праздники чистыми и спокойными». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
35
 Просмотров: 56368
Нацбанк обвалил курс доллара
Нацбанк обвалил курс доллара Просмотров: 47694
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ Просмотров: 28026
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь Просмотров: 24309
Что происходит с долларом: курс валют
Что происходит с долларом: курс валют Просмотров: 23481
Сад-огород
Декоративные перцы опыляют ватной палочкой
Декоративные перцы опыляют ватной палочкой Просмотров: 216
Биопродукы "Санекс Septix" не позволят испортить праздник
Биопродукы "Санекс Septix" не позволят испортить праздник Просмотров: 18
В январе высевают томаты на рассаду
В январе высевают томаты на рассаду 5 Просмотров: 432
Морозник цветет всю зиму
Морозник цветет всю зиму Просмотров: 756
Малину греют снегом
Малину греют снегом Просмотров: 126
Больше всего комментируют
10
"Брат на брата". Ломаченко написал стих на свое оправдание
6
Показали фото кабины украинского борта с пробоинами от обломков ракеты
3
Россия отреагировала на признание Ирана. Говорят, виноваты американцы
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
2
Иран официально признал, что сбил ракетой украинский самолет
Голосов: 1546
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua