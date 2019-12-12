"Septix Санекс" очистит выгребную яму даже зимой

- Не представляю, что бы делал зимой без биопродуктов "Septix Санекс", - говорит 50-летний Андрей Иванцо из города Перемышляны Львовской области. - Эти средства спасают от переполненной выгребной ямы уже который год. Ассенизатор ехать зимой не хочет. Поэтому всегда пользуюсь "Septix Санекс". Ему холод не страшен, жиры и фекалии перерабатывает всегда.

Биопродукты " Septix Санекс" канадского производства эффективны для уличных туалетов и выгребных ям. Хозяев радует, что они восстанавливают дренаж и очищают трубы от жиров.

- Если вода из мойки не сходит, на ночь заливаю раствор "Био Дрен". Бактерии работают по всей длине трубы. А для очистки канализационного стока и переработки отходов в яме бросаю в бачок унитаза таблетку "Комплекс". Спокойно иду, потому что знаю - средство надежно очистит водосток.

В декабре этот набор будут доставлять Укрпочтой бесплатно.

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