Семена белого подсолнечника полезны для здоровья

— Семена белого подсолнечника на рынке стали популярны не так давно, — говорит Андрей Иванович Титов, владелец питомника плодовых и ягодных культур. — И напрасно, ведь у него есть определенные преимущества над классическими черными.

Семена белого подсолнечника легко почистить, они не пачкают руки, также имеют приятный привкус ореха. Не боятся долгого хранения и не теряют полезные свойств.

— Белый подсолнечник родом из Турции, но уже давно прижился в других странах. Употреблять его можно в сушеном или жареном виде. В семенах около 20 процентов белков, которые вмещают почти все аминокислоты. Их в несколько раз больше в белом подсолнечника, чем в орехах — фундуке, арахисе, грецком. А магния, который незаменим для работы сердечно-сосудистой системы, в 100 граммах белого подсолнечника в три-четыре раза больше, чем в хлебе.

Белые семена содержат ненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В, витамины А, D, Е минеральные вещества, магний и цинк. Их употребление полезно для профилактики атеросклероза, улучшения состояния кожи и волос.

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