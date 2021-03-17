Селекционер вывела сорт огурцов, которые плодоносят все лето

Владелица садового питомника из города Бахмут Донецкой области Виктория Беликова имеет в своей коллекции шедевры овощных культур. Жемчужиной называет огурцы с пучковым типом плодоношения, по 8-10 завязей в узле. Их вывела за годы работы и отбора.

Огурцы этого вида плодоносят обильно, плоды можно собирать все лето. Они годятся для консервации. Также вкусные, ароматные и сочные, если есть их свежими. Коллекция Виктории Беликовой насчитывает семь сортов таких огурцов, в частности Калиф, Зеленый дождь, Зевс.

Также в хозяйстве предлагают лучшие сорта томатов универсального назначения: Желтый дамский пальчик, Пестрый уникум, Маршал, Томатное дерево, Кондитерский подсолнечник Белый тигр с ореховым привкусом станут любимым лакомством.

Дыни Самарканд и Мирзачульская удовлетворят даже бывалых гурманов. Так же - баклажан без горечи сорта Белый гриб, толстостенные перцы Тауэр, Ротонда и Монте Карло, сахарная кукуруза Белая и Мраморная.

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