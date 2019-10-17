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понедельник, 21 октября 2019 00:10

Селекционер Владимир Волков поможет выбрать и вырастить грецкий орех

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Выращивание орехов становится все популярнее среди фермеров и владельцев земельных участков. Плоды можно продавать и неплохо зарабатывать. А еще они очень полезны.

Грецкий орех - источник жирных кислот. Его клетчатка и масло хорошо влияют на пищеварение. Также богаты витаминами Е и С, кислотами и полезными элементами. В них содержится больше аскорбиновой кислоты, чем в шиповнике. Употребление плода улучшит половую функцию мужчин. Также он особенно полезен для беременных, обеспечивает полноценное развитие ребенка.

Селекционер Владимир Волков выращивает грецкие орехи более 30 лет. Говорит, что самые практичные сорта - это Кочерженко и Багряный. Выращивает их с 1980-х. Плоды можно получить уже в сентябре. Хорошо растет на различных участках. Эти орехи редко болеют, устойчивы к вредителям. Нормально переносят жару и засуху.

Плоды имеют средний размер. Скорлупа тонкая, ее легко раздавить руками. Чтобы не было плесени, селекционер просушивает орехи на солнце. Это также важно для сохранения качества семян для посадки.

Селекция сорта Кочерженко развилась со временем и теперь у него много новых видов. Большинство из них вывел Владимир Волков. Добродар - низкорослый, выдерживает морозы, дает хороший урожай. Особенность сорта Промышленный в том, что собрал в себе лучшие свойства грецкого ореха. Подобный ему сорт Ореховая роща. А Ореховый дождь отличается тем, что в ветреную погоду плоды массово осыпаются.

Владимир Волков советует новичкам, как лучше посадить скороплодные грецкие орехи. Имеет все сорта.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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