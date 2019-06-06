Седум Матрона цветет до морозов

- В саду у меня большой цветник. Есть розы, пионы, лилии, ирисы, георгины, астры. И очиток. У меня самый красивый из всех их видов. Называется седум Матрона. Растет высоко. Где-то до 50-80 см. Цветет красиво, до самых морозов, - говорит 48-летняя Валентина Ключник из Запорожья.

Седум Maтрона красивый и неприхотливый. Когда разрастается, образует обширный куст.

- Имеет бордовые стебли и темно-сизые листья. Цветет розовым. Соцветия крупные. Диаметром 10-20 см. Период цветения длится с июля по ноябрь.

Этот цветок засухоустойчив. Очень любит солнце, поэтому высаживать его следует на солнечных участках. Максимум - в полутени.

- Если ему мало солнца, начинает отпускать тонкие побеги. Цветет тогда мелко. Со временем может зачахнуть.

В открытый грунт рассаду седума сажают в конце мая. Осенью этого делать нежелательно: не успеет укорениться и вымерзнет.

- В почву следует добавить немного песка. Никаких удобрений не надо. Разве что можно небольшое количество компоста или перегноя. Тогда будет цвести обильнее.

Посадочную яму надо размером 50х50 см. В глубину достаточно 20 см. Сажать следует на расстоянии 40 см. Если станет густо, листья и цвет будут мелкими.

- На дно ямы лучше положить дренаж, потому что седум боится подтоплений. Битый кирпич или гравий подойдут идеально. Если земля сухая, при посадке ее следует полить.

В особом уходе седум не нуждается. Достаточно регулярно пропалывать, рыхлить почву и периодически поливать.

- На первых порах поливать желательно раз в неделю. Далее можно лишь при засушливой погоде.

Отросшие зеленые побеги седума следует обрезать, иначе цветок "одичает". Осенью растение надо беречь от опавших листьев, так как они не дадут весной прорасти.

- Отцветшие побеги сразу после первых заморозков нужно обрезать чуть выше уровня земли. Сам кустик присыпать перегноем так, чтобы образовался небольшой бугорок. В таких условиях седум выдержит морозы.