Саженец лотоса держат в аквариуме

— Лотос — эффектный цветок. Это самое красивое, что есть на даче. Выращивать его хлопотно, но оно того стоит. Пока в моей коллекции два сорта — Лили Понс и Пигмая Альба, — рассказывает одессит 56-летний Василий Захмара. Выращивает лотосы в искусственном пруду на даче.

Семена цветка имеют плотную скорлупу, через которую росток не может пробиться самостоятельно. Чтобы орешек лотоса пророс, ему нужно помочь.

— Все просто — нужно надпилить скорлупу с той стороны, где у семена ямка. Через отверстие и пойдут побеги.

Надпиленные орешки лотоса необходимо положить в стеклянный сосуд, наполненный водой, и поставить в месте без сквозняков. Температура жидкости должна быть 25–30 градусов. Такой режим поддерживают, пока растение не окрепнет. От холода побеги погибают.

— Воду нужно менять через день, максимум — три. Первый побег появится где-то через неделю, а дальше будет расти, как на дрожжах.

Пока цветок не разрастется, держать его можно в аквариуме. Потом необходимо высадить в глинистую почву.

— Для этого беру пластиковый сосуд. Туда должно поместиться не меньше 15–20 сантиметров земли. Использую прозрачное пластиковое ведро, но люди сажают и в кадках.

Емкость, в которую высаживают лотос, должна быть без отверстий, иначе почва из нее вымоется.

— Высаживать саженец советую где-то на глубину 6–8 сантиметров. После высадки можно переносить лотос в пруд. Важно, чтобы вода в нем была достаточно теплой. Делаю это в июне-июле.

Глубина водоема должна быть от 30 до 150 см. Если будет слишком глубоко, цветок не будет цвести.

— В воду лотос окунать не советую. Оставьте в том сосуде, в который пересадили. Особенно, если в пруду есть рыба. Он защищает цветок от "соседей" и не дает разрастаться. Если рост не сдерживать, лотос перестанет цвести.

Вода после высадки должна полностью покрыть корни. Расстояние между краями сосуда и поверхностью водоема должно быть не менее 7–8 см. Глубоко окунать нельзя. Листья лотоса должны плавать на поверхности, иначе растение сгниет.

Чтобы почву из сосуда не вымыло, сверху выкладываю камни.

Лотос устойчив к болезням и переносит морозы. Первый цвет дает через один-три года.

— Цветы лотоса красивые, особенно Лили Понс. Каждый размером с кулак и имеет приятный аромат.