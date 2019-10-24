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понедельник, 28 октября 2019 00:05

Сажа уничтожает луковую муху

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- Огород подкармливаю сажей, - рассказывает Людмила Лазарович, 66 лет, из пгт Софиевка Днепропетровской области. - Ее сейчас полно. Почистила печь после прошлого сезона и уже рассыпала по участку.

Сажу берет из печки, которая топилась дровами. Брикеты не подходят. Смешивает 400 г сажи с 10 л воды. Макает в раствор веник и кропит город.

- Опрыскивателем было бы легче, но он забивается. Если процедить, раствор становится слабее. А концентрированный еще и уничтожит морковную и луковую муху, крестоцветных блох и капустную гусеницу. Они на зиму залегают в почве.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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