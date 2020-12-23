Санекс Septix заботится о качественной работе трубопроводов и септиков

- Сосед разбудил в выходной, потому что в доме забились трубы и не сходила вода, - говорит 45-летний Роман Иванцов из Стрыя на Львовщине. - Помог ему пробить засорение тросом, однако в выгребной яме образовался жировой корж. Хотя ассенизатор выкачал ее, жир остался на дне септика. Сосед заплатил кругленькую сумму за услуги, но через три дня вода вновь не сходит по трубам. Посоветовал ему использовать "Санекс Septix".

"Санекс Septix" - биопродукты канадского производства, очищают трубопроводы и выгребную яму. Эффективны при любых температурах.

- Применяю эти средства уже несколько лет и имею покой. Особенно в праздники, когда много гостей и надо больше готовить, чем обычно. В трубы заливаю "Био Дрен". Он очищает их по всей длине, перерабатывает жировой налет.

Для очистки труб и переработки отходов в выгребных ямах, септиках и канализации применяют биопродукт "Комплекс".

- "Активатор компоста" использую зимой под парник. Весной будет удобрение. Он ускоряет разложение органических отходов, превращает их в компост. Биопродукт легко справляется с листьями, травой и другой луговой органикой, а также с остатками овощей.

Биопрепараты "Санекс Septix" позаботятся о качественной работе трубопроводов и выгребной ямы. Избавят от необходимости вызывать ассенизатора, оплачивать дорогостоящие услуги.

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