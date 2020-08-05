"Санекс Septix" возобновит работу старого септика

Лучший способ провести лето и получить максимум наслаждения от теплых дней — это проводить их за городом. Чтобы проблемы с септиком и выгребной ямой этот отдых не испортили, стоит применять биопродукт "Санэкс Septix". При ежемесячном использовании биосредства переработают органические отходы, возобновят работу дренажной системы и прочистят канализацию.

Биопродукт "Комплекс" — это таблетки для очистки канализационных труб и переработки отходов в выгребных ямах, септиках и канализации. Если есть старый септик, это средство запустит его в работу. При постоянном использовании даже 20-летние выгребные ямы будут работать исправно.

Препарат "Bio RO Septix" используют в стоках с повышенным содержанием химических веществ, при использовании ионообменных фильтров. Это уникальный по составу биопродукт, который ускоряет процесс разложения туалетной бумаги, жиров и других органических отходов. Нейтрализует действие моющих средств, улучшает работу дренажных полей.

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