"Санекс Septix" решает проблемы с септиком

Резкая перемена погоды - от сильных морозов к теплу создает для жителей частных домов дополнительные проблемы с септиком. Из-за таяния снега выгребная яма наполняется быстрее. Изменение атмосферного давления также препятствует работе септика. Жидкость не проникает в почву, распространяется неприятный запах. Но с этим легко справятся канадские биопродукты "Санекс Septix". Они эффективно действуют при тепле и морозе.

Регулярно используя "Санекс Septix", вы забудете о расходах на услуги ассенизатора.

Засоренные сточные трубы в доме также могут доставить проблемы. Поэтому специалисты "Санекс Septix" предлагают эффективное средство "Био Дрен" для решения этих проблем. Он эффективно очищает трубы по всей длине и перерабатывает жировой корж на поверхности септика. Также биопродукт уничтожает жировые и другие пищевые отходы на стенках и дне септика. "Био Дрен" предотвращает образование жировых пробок. Работает даже в холодной воде.

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