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понедельник, 14 сентября 2020 05:26

"Санекс Septix" нужно использовать осенью

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С каждым осенним днем становится прохладнее. Но для эффективности работы канадских биопродуктов "Санекс Septix" температура не имеет значения. Ведь они работают при любой погоде.

Биосредства ТМ "Санекс Septix" эффективно переработают органические отходы в септике и избавят от неприятных запахов. Используя их, можно быть спокойными за выгребную яму и септик в любое время года.

Препарат "RO Septix" используют в стоках с повышенным содержанием солей и химических веществ, при применении ионообменных фильтров. Это уникальный по составу биопродукт, перерабатывающий отходы в агрессивных сточных водах. Ускоряет процесс разложения туалетной бумаги, жиров и других органических отходов. Нейтрализует действие моющих средств, улучшает работу дренажных полей.

Канадские биопрепараты можно заказать на сайте t-klio.dp.ua или приобрести в магазинах.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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