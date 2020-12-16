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понедельник, 21 декабря 2020 05:15

"Санекс Septix" избавляет от проблем с септиком

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"Санекс Septix" - биопродукты канадского производства, которые очищают выгребную яму. Эффективно действуют даже при низких температурах. Постоянное применение биопрепаратов "Санекс Septix" позволяет поддерживать септик в рабочем состоянии, нейтрализовать неприятные запахи.

Продукт "Био Дрен" очищает трубы по всей длине и перерабатывает жировой налет на поверхности септика. Также канадское биосредство разжижает жировые пробки в случае засорения. Надежно и эффективно работает даже в холодной воде.

Для очистки канализационных труб и переработки отходов в выгребных ямах, септиках и канализации используют биопродукт "Комплекс" в виде таблеток. Удобны в использовании - достаточно поместить таблетку в бачок или яму.

"Активатор компоста" ускоряет разложение органических отходов, превращает их в удобрение. Чтобы не жечь листья и не портить атмосферу, их лучше пустить на компост. Биопродукт так же способствует разложению травы и другой луговой органики.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. По телефону 0 (96) 413 68 45 вас проконсультируют и предложат оптимальный биопродукт.

В декабре компания традиционно запускает бесплатную доставку наборов Укрпочтой.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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