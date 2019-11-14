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понедельник, 18 ноября 2019 00:30

"Санекс Septix" - это надежная помощь в любое время года

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- С мужем живем в деревне. Есть ванна с туалетом в доме. Чтобы выгребная яма не забивалась, пользуемся "САНЕКС", - говорит 50-летняя Валентина Пыриг из села Буньковичи Старосамборского района Львовской области.

"Санекс Septix" - биосредство для переработки отходов выгребных ям, септиков и канализации. Биопродукт перерабатывает отходы в жидкость без запаха, восстанавливает объем выгребной ямы и дренаж. Биосредства эффективны летом и зимой при любых температурах.

- Еще у них есть удобный биопрепарат "Комплекс". Когда нет времени, бросаю одну таблетку в сливной бачок унитаза. Он там очищает канализационную трубу и перерабатывает органические отходы в жидкость, - говорит Валентина Пыриг.

Еще один препарат из серии "Санекс Septix" - это "Санекс Bio RO Septix", эффективно решает проблемы при любой температуре, в стоках с повышенным содержанием солей и химических веществ, при использовании ионообменных фильтров. Препарат улучшает и ускоряет разложение веществ в выгребной яме и эффективно очищает ее в агрессивных условиях.

Заказать биосредства, а также получить дополнительную консультацию можно на сайте:

t-klio.dp.ua. При заказе на сумму от 500 грн участвуют в розыгрыше подарка - махрового халата.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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