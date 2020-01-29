Салатовые баклажаны созревают 115 дней

- Зима - лучший период подготовиться к следующему сезону, - говорит 37-летняя Алла Клычникова из города Ахтырка Сумской области. - Можно без горячки выбрать нужный сорт, купить семена по ценам этого.

Женщина выращивает баклажаны.

- Пока научилась - так намучилась, что думала бросать, - продолжает. - Но консервация с баклажанами лучшая. Нашла идеальный сорт - Зелененький F1. Плоды салатового цвета, длиной 25 см, весят по 300 граммов, не горчат. Созревают через 115 дней после посева.

В конце января высевают на рассаду. Смешивает полведра перепревшего компоста, по трети - торфа и песка. Добавляет стакан древесной золы и 2 ст. л. суперфосфата. Обеззараживает смесь, поливает слабым раствором марганцовки. Так у рассады не образуется черная ножка.

Землю засыпает в пластиковые контейнеры и сеет замоченные в теплой воде семена. Заматывает пленкой, ставит в теплое место на две недели. Только проклюнутся ростки, пленку снимает. Через день рассаду опрыскивают водой. Включает утром и вечером по 3 часа. лампы для досвечивания.

- Растениям нужны удобрения. Вместо химических замешиваю натуральные. Подходит яичная скорлупа. Перетираю ее скалкой, высыпаю в трехлитровую банку и заливаю горячей водой. Через шесть дней настой процеживаю и поливаю вместо воды.

Высаживает рассаду баклажанов на город в конце мая, когда подрастет до 20 см. Переросшая принимается долго.