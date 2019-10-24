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понедельник, 28 октября 2019 07:41

Шафран срывают на рассвете

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В поселке Любимовка Каховского района Херсонской области 36-летний Олег Демченко производит шафран. Это самая дорогая в мире специя. Получают ее из тычинок цветов крокуса.

Четыре года тому назад выращивал специи на пяти сотках земли. Теперь хозяйство "Шафран Любимовский" обрабатывает 3 га.

- Шафран вытеснил клубнику и овощи. Ранее сажал только их, теперь это невыгодно. Гнуть спину меньше, а результат лучше, - рассказывает Олег Демченко. - Есть почти 300 видов крокусов. Для сбора пряностей подходит только крокус пурпурный. Имеет цветки сиреневого цвета. Если кто-то предлагает крокусы с белыми, желтыми или голубыми цветками - не верьте. Это просто декоративные растения для цветника.

Сажает луковицы в начале сентября в глинистый грунт. Закапывает на глубину 10 см и на расстоянии 20 см друг от друга. Оставляет междурядья 15 см. На одну сотку потребуется 100 кг посадочного материала. Обойдется почти в $ 600-700. В первый год собирает 100 г специи. На следующий урожай удвоится. Расходы на луковицы окупятся за два года.

На своих участках Олег Демченко не вносит удобрения. Голландские фермеры советуют добавлять в почву 50 кг азотных и 50 кг калийных ранней весной. Их можно заменить перегноем - до 20 т на гектар.

- Можно сажать крокусы в мае. Но луковицы не прорастут, если температура воздуха превышает 18 градусов тепла. Также летом приходится полоть огород от сорняков. Осенью их мало.

Крокусы не болеют, поэтому не надо опрыскивать. Также не требуют частого полива. У этой культуры нет вредителей.

- Не любит тепло. Лучше растет при похолодании.

Срывает цветы в ноябре на рассвете. Делает это, как только раскроются. Вянут за три дня. Если долго ждать, можно потерять серединки. Их отделяет с сорванных цветов пинцетом. Раскладывает на листе бумаги, чтобы высохли. Тогда складывает в банку и плотно ее закрывает.

Шафран долго хранится и не теряет полезных свойств. 3-летней выдержки ценнее, чем свежий. В Украине 1 г специи стоит почти 180 грн, за рубежом - 340. Дорого, потому крокусы выращивают и собирают вручную.

70 тысяч цветков крокуса нужно для получения 1 кг шафрана. Оптовая цена составляет от $ 450 до $ 700 за 1 кг.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
28
октября

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