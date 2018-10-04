Рукава виноградной лозы накрывают шифером

- Сорт винограда Памяти Смольникова в этом году порадовал. Гроздья выросли по 1,5-2 килограмма, - рассказывает Оксана Откидач, 42 года, из города Любешов Волынской области. - Ягода темно-зеленая. Но внутри сладкая как мед. Каждая размером с монету в 5 копеек, но удлиненная.

Урожай этого сорта хорошо зимует в погребе. Аккуратно срезает кисти и кладет в ящики, застеленный бумагой. Благодаря плотной кожуре ягоды не гниют и не вянут.

- Жаль куст сорта Кодрянка. Наросли огромные гроздья, а все выбросила. Напала серая гниль. Такого еще не было. Может от соседского сада набралась. Растет у их возле ограждения.

Копает заранее ямки 80х80х80 см. Можно и за три-четыре недели, чтобы земля набралась кислорода. В день высадки на дно кладет ведро крупного щебня, битого кирпича или шифера. Сверху высыпает 3 л золы.

- Виноград на разных почвах имеет разный цвет. Сорт Талисман может быть с янтарным оттенком. У нас чернозем, и ягоды насыщенно-зеленые. У кумы в соседнем селе растет на суглинке, поэтому желтый с красным бочком.

Ставит в яму саженец, когда осыпятся листья. Засыпает верхним слоем почвы. Она полезнее, чем та, что из глубины.

- Пока одни сорта сажу, от других только собираю урожай. Из более поздних у меня Декабрський и Вулкан. Последний новичок. До него гигантом считала Талисман и Лору. У них ягоды по 15 граммов.

Оба сорта зеленого цвета. Только первый круглый, а Лора овальная. Вулкан темно-фиолетовый. Ягоды нарастают по 25 г. Гроздь весит 1,5-1,7 кг.

- После уборки урожая, готовлю кусты к зиме. Делаю черновую обрезку. Удаляю побеги, оставшиеся от летней прививки. Убираю не созревшую лозу. Тогда обрабатываю виноград от грибков.

На взрослых кустах рукава лозы прикапывают в траншее. Делает ее глубиной на штык лопаты. Растение к земле прививает деревянными рогатками или прикладывает камнями. Можно накрыть агроволокном и шифером или только землей. По рядам раскладывает яд от грызунов.

- Нравится утеплять агроволокном, чтобы куст дышал. Когда наступает оттепель, удобно поднять покров и проветрить. Тогда не запреет и нет грибков. Очень хорошо сохраняются кусты под сосновыми ветками. Туда и мышь не суется. Но надо у леса жить, чтобы хвоя была.