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Роза Меджикал меняет цвет

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- Обожаю розы. Есть много сортов. Но любимая - роза Меджикал, - рассказывает 51-летняя Ольга Забудько из Кривого Рога. Это чудесный цветок. Недаром название ее переводится как "волшебница". Одновременно на кусте можно увидеть желтые, розовые, персиковые, оранжевые и красные цветы.

Роза Меджикал относится к плетистым сортам. В ширину куст разрастается до 150 см. В высоту может достигать 1,2-2 м.

- Цветет несколько раз за сезон. Цветки дает диаметром где-то 10-12 сантиметров. Появляются в пышных соцветиях. Лепестков примерно по 10-15 штук. Цвет они постепенно меняют. Пахнут очень приятно - с фруктовыми нотками.

Меджикал устойчива к болезням. После дождя цвет ее не осыпается. Жару переносит хорошо. Способна выдерживать до -25 ° C.

- Сажать ее желательно осенью. Лучше всего - с конца сентября до середины октября. Если позже, то к морозам не успеет укорениться. Весной тоже можно, но будет расти тогда медленнее.

Место под розу Меджикал надо найти солнечное и защищенное от ветров. Лучше на холме. Как и ее родственники, этот цветок не любит заболачивания. Яму выкопать следует за два дня до посадки. Размер ее должен быть 50x50см. Выкопанный грунт смешивают с половиной ведра навоза. Часть смеси засыпать в яму и хорошо полить водой.

- За сутки до посадки саженец желательно поместить в воду. Я замачивала только корни. В день посадки корни и побеги надо укоротить: корни - до 30 сантиметров, побеги - до 20. Места срезов следует посыпать толченым древесным углем.

Перед посадкой корни саженца необходимо опустить в 0,3-процентный раствор медного купороса. Подержать в нем 2-3 мин. Это нужно для дезинфекции.

- Прямо перед посадкой на дно ямы надо насыпать холмик из той же смеси земли и навоза. На него поместить саженец, осторожно расправить корни и засыпать той же смесью. Аккуратно все утрамбовать и обильно полить дождевой водой. Когда она впитается, саженец окучить на 20 сантиметров в высоту.

Особого ухода Меджикал не надо. На зиму ее надо мульчировать. Обрезку проводить только весной. Поливать ее надо раз в 7-10 дней по одному-два ведра на каждый куст.

- В первый год после посадки подкармливала только раз калийным удобрением. Вносила его после последнего цветения, в конце августа. В следующем году удобряла дважды: раз минеральными удобрениями, другой - органическими. С третьего года перешла на органику.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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