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вторник, 28 мая 2019 00:35

Раствор от плодожорки проверяют гвоздем

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- Плодожорка - злейший враг сада. Один вредитель за сезон портит 800 яблок, - рассказывает Виктор Семенчук, 50 лет, из поселка Александровка Кировоградской области. - Увидел, что эти серо-бурые бабочки боятся бордоской жидкости. Ею опрыскиваю сад после цветения.

В 5 л воды смешивает 100 г медного купороса. В другом пластиковом ведре в таком же количестве воды разводит 400 г гашеной извести. В него наливает разведенный купорос. Перемешивает, чтобы получилась голубая жидкость.

- Как бы точно ни соблюдал пропорции, правильность раствора всегда проверяю гвоздем. Его макаю в смесь. Если есть красный налет, то перебор с купоросом. Тогда подсыпаю еще извести, чтобы не сжечь растение. После проверки наливаю по 10 л раствора на взрослое дерево.

Бордоской смесью также обрабатывает растения от парши, серой гнили или пятнистости.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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