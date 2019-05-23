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понедельник, 27 мая 2019 06:10

Раствор от плодожорки проверяют гвоздем

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- Плодожорка - злейший враг сада. Один вредитель за сезон портит 800 яблок, - рассказывает Виктор Семенчук, 50 лет, из пгт. Александровка Кировоградской области. - увидел, что эти серо-бурые бабочки боятся бордоской жидкости. Ею опрыскиваю деревья после цветения.

В 5 л воды смешивает 100 г медного купороса. В другом ведре в таком же количестве воды разводит 400 г гашеной извести. В нее наливает разведенный купорос. Перемешивает, чтобы получилась голубая жидкость.

- Как бы точно не соблюдал пропорции, правильность раствора проверяю гвоздем. Его макаю в смесь. Если есть красный налет, то перебор с купоросом. Тогда подсыпаю еще извести, чтобы не сжечь растение. После проверки наливаю по 10 л раствора на взрослое дерево.

Бордоской смесью также обрабатывает растения против парши, серой гнили или пятнистости.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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