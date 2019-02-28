Ранние цыплята растут более здоровыми

- Последние 10 лет занимаюсь цыплятами. Оказалось, выгодное дело, - рассказывает бывшая учительница из поселка Литын 59-летняя Галина Онуфрийчук. - Когда вышла на пенсию, решила завести небольшое хозяйство: кролей, кур, поросенка. Чтобы было что положить детям в сумку и побаловать внуков. Первых цыплят купила на рынке. До сих пор вспоминаю. Из 20 птенцов до осени дожили семеро. Тогда сосед посоветовал купить инкубатор. Думала сначала, что это не поможет. Но теперь знаю точно, что домашние цыплята более крепкие и здоровые.

Купила три инкубатора - на 20, 80 и 100 яиц, последний использует для заказов.

- Для дома оптимально иметь инкубаторы на 20 и 80 яиц. Если чередовать одних за другими, получается, с весны до осени могу иметь восемь выводков цыплят. Еще один инкубатор - для дачников, на 100 штук. Его использую раз на сезон. Закладку делаю в мае, на конец месяца приезжают дачники, которые разбирают цыплят на заказ. Работа несложная, а надбавку к пенсии приносит достаточно большую. Однодневный цыпленок в прошлом году был 10 гривен, а яйцо 3, - объясняет. - Для себя определила, что оптимальнее всего выводить цыплят ранней весной. Закладку делаю в начале марта, а уже в конце есть цыплята. Первые две недели выгреваю их под лампой в летней кухне. Потом выпускаю на улицу. Не страшно, что прохладно. Такие цыплята более стойкие к болезням. А главное, что молодые куры начинают нестись уже в сентябре.

Галина Петровна имеет инкубаторы с автоматическим и с ручным переворачиванием яиц. Говорит, для большего количества яиц автоматизация удобна, а для небольшой не проблема сделать это вручную.

- При покупке первого инкубатора для меня была важна цена. С ручным переворачиванием дешевле. Перевернуть 20 яиц можно за 5 минут. Сотню надо переворачивать минут 15. За это время снижается температура в инкубаторе и это может навредить будущему потомству. Тогда яйца охолонут и цыплят вылупится меньше, - добавляет.

Советует обращать внимание на корпус. Лучше всего - из пенопласта или пластика, утепленные. Хорошо держат тепло, не вбирают влагу.

- В инкубаторе должен быть терморегулятор. Цифровой, в отличие от механического, позволяет поддерживать заданную температуру с точностью до 0,1, в некоторых - до 0,5 градуса. Это крайне важно. Перегрев и недогрев яиц в процессе инкубации негативно сказывается на количестве и качестве птенцов, - говорит Онуфрийчук. - Без вентилятора можно обойтись. Под птицей не все яйца греются одинаково. Достаточно, чтобы в инкубаторе было специальное отверстие для вентиляции. Стоит обратить внимание на обогрев. Лучше, если инкубатор греют не лампой, а специальным тепловым шнуром. Тогда будет темно, как в естественных условиях при высиживании яиц.