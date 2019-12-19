Пуансеттия увядает из-за сквозняков

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1368
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 648
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1530
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 981
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1314
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1944
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2943
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 576
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2619
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 288
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1089
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1314
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 621
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1251
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2889
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
22 декабря 2019
Просмотров: 144
В очікуванні Снігуроньки, яка торкнеться вустами щоки
На поверхні моїх спогадів про Новий рік лежить пелюстка ніжного поцілунку. Світло-рожева, майже біла. Такими були того грудневого дня Анині губи. ...
понедельник, 23 декабря 2019 07:51

Пуансеттия увядает из-за сквозняков

  Комментировать
 

54-летняя Марина Иванчук из поселка Кегичевка Харьковской области выращивает пуансеттию. Саженцы продает.

- Растение называют рождественской звездой. Потому что цветет на зимние праздники, - говорит. - У нее листья красивее, чем цветы. Окутывают бутоны и постепенно краснеют, превращаются в прицветники. Пуансеттию дарят на новогодние праздники.

Растение любит свет и полив отстоянной водой. Если есть сквозняк или касается стекла - увядает. В помещении должно быть не выше 16 ° C.

- После продажи вазон заворачиваю в газеты и покупатель несет домой, - говорит Марина Иванчук. - Так растение не мерзнет. Его нельзя распаковывать сразу, потому что не любит перепада температур. Иначе опадут листья и отомрут корни.

Пуансеттия цветет с января по март. Далее сбрасывает листья и переходит в состояние покоя. Стебли обрезают, горшок переносят в прохладное место с неярким освещением. Температура должна быть не ниже 10 ° C.

- Обрезают растение дважды. По завершению цветения ветви укорачиваю наполовину, оставляю 15 сантиметров. После пересадки удаляю слабые ростки. Работаю в перчатках, потому что ее сок ядовитый, - добавляет Марина Иванчук. - Раздражает кожу. Если попадет в организм, вызывает понос и рвоту.

Через полтора месяца растение просыпается. Тогда ее пересаживают в больший горшок.

- На дно кладу мелкие камушки для дренажа, - продолжает. - Сверху грунт. Смешиваю поровну дерновую и листовую землю и вдвое меньше - торфа, песка и перегноя. Ставлю на свет. Как только пойдет в рост, подкармливаю минеральными удобрениями. Делаю это дважды в месяц до конца лета.

Выбирает из молодых побегов четыре-пять самых сильных, остальные - обрывает. Срезанные можно укоренить. Но растение должно быть 2-летнее, веточки - 6-7 см длиной, с пятью листиками. Погружает черенок на 15 мин. в воду, чтобы смыть сок. Опускает в землю.

Горшки ставит на свет и накрывает банкой. Снимает ее на время проветривания и опрыскивания. За месяц черенки укореняются, тогда прищипывают верхушки. Так нарастут новые побеги и сформируется куст.

- Основная проблема с рождественской звездой дома - у нее опадают листья, - говорит Марина Иванчук. - Это происходит из-за избытка влаги, сквозняки и перепада температур.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пуансеттия увядает из-за сквозняков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Пассажиры самолета ели тела погибших

В США ждут целый год, чтобы попробовать пиво "Кутя", которое варит украинец

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 262671
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
 2 Просмотров: 9009
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 8370
Стилист раскрыла самый модный цвет сезона, который идет всем
Стилист раскрыла самый модный цвет сезона, который идет всем
6
 Просмотров: 5850
Что есть на Новый год, чтобы призвать в дом деньги и удачу
Что есть на Новый год, чтобы призвать в дом деньги и удачу
 Просмотров: 5103
Сад-огород
С "Septix Санекс" праздники будут веселые и беззаботные
С "Septix Санекс" праздники будут веселые и беззаботные
Картофельные очистки увеличивают урожай
Картофельные очистки увеличивают урожай Просмотров: 72
Медный купорос уничтожает грибок в теплице
Медный купорос уничтожает грибок в теплице Просмотров: 108
Виноград Май хат растет в форме сердца
Виноград Май хат растет в форме сердца Просмотров: 108
Фасоль сажают на месте огурцов
Фасоль сажают на месте огурцов Просмотров: 18
Больше всего комментируют
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
2
Украина приобретет американские вертолеты "Apache"
2
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
1
В украинской армии изменят генеральские звания
Голосов: 1398
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua