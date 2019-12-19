Пуансеттия увядает из-за сквозняков

54-летняя Марина Иванчук из поселка Кегичевка Харьковской области выращивает пуансеттию. Саженцы продает.

- Растение называют рождественской звездой. Потому что цветет на зимние праздники, - говорит. - У нее листья красивее, чем цветы. Окутывают бутоны и постепенно краснеют, превращаются в прицветники. Пуансеттию дарят на новогодние праздники.

Растение любит свет и полив отстоянной водой. Если есть сквозняк или касается стекла - увядает. В помещении должно быть не выше 16 ° C.

- После продажи вазон заворачиваю в газеты и покупатель несет домой, - говорит Марина Иванчук. - Так растение не мерзнет. Его нельзя распаковывать сразу, потому что не любит перепада температур. Иначе опадут листья и отомрут корни.

Пуансеттия цветет с января по март. Далее сбрасывает листья и переходит в состояние покоя. Стебли обрезают, горшок переносят в прохладное место с неярким освещением. Температура должна быть не ниже 10 ° C.

- Обрезают растение дважды. По завершению цветения ветви укорачиваю наполовину, оставляю 15 сантиметров. После пересадки удаляю слабые ростки. Работаю в перчатках, потому что ее сок ядовитый, - добавляет Марина Иванчук. - Раздражает кожу. Если попадет в организм, вызывает понос и рвоту.

Через полтора месяца растение просыпается. Тогда ее пересаживают в больший горшок.

- На дно кладу мелкие камушки для дренажа, - продолжает. - Сверху грунт. Смешиваю поровну дерновую и листовую землю и вдвое меньше - торфа, песка и перегноя. Ставлю на свет. Как только пойдет в рост, подкармливаю минеральными удобрениями. Делаю это дважды в месяц до конца лета.

Выбирает из молодых побегов четыре-пять самых сильных, остальные - обрывает. Срезанные можно укоренить. Но растение должно быть 2-летнее, веточки - 6-7 см длиной, с пятью листиками. Погружает черенок на 15 мин. в воду, чтобы смыть сок. Опускает в землю.

Горшки ставит на свет и накрывает банкой. Снимает ее на время проветривания и опрыскивания. За месяц черенки укореняются, тогда прищипывают верхушки. Так нарастут новые побеги и сформируется куст.

- Основная проблема с рождественской звездой дома - у нее опадают листья, - говорит Марина Иванчук. - Это происходит из-за избытка влаги, сквозняки и перепада температур.