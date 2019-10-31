Приобрети биопродукты "Санекс Septix" - получи подарок

Если вы живете в частном доме, биопродукт "Санэкс Septix" избавят вас от проблем с обслуживанием септика. Канадское средство нейтрализует неприятный запах, превратит отходы в безвредную для почвы жидкость и восстановит работу дренажной системы. При постоянном использовании Bio Санекс Septix" не нужно вызывать ассенизатора.

"Био Дрен" из серии "Санекс Septix" очистите трубы от жировых и других органических отложений. Ни одно химическое средство не чистит трубы по всей длине, в отличие от биопродуктов. При регулярном употреблении "Био Дрену" вода сходит медленно. Нет вони из труб.

Еще одна неприятность во время осенне-зимнего периода — плесень в доме. Биопродукт "Нейтрализатор плесени" избавит от плесени, предотвращает появление грибка в комнатах, ванной и подвале.

В ноябре для покупателей продукции "Санекс Septix" приятный розыгрыш подарка. Покупая биопрепараты на сумму от 500 грн в течение месяца, вы имеете возможность выиграть белый махровый халат размера XL.

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