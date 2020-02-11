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понедельник, 17 февраля 2020 00:16

Препараты "Санекс Septix" решают неприятные проблемы

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Канадский биопрепарат "Санэкс Septix" для выгребных ям перерабатывает органические отходы, прочищает канализационные и сточные трубы, уничтожает зловоние. В результате действия средства восстанавливаются дренаж и объем выгребной ямы.

Биопрепарат "Био Дрен" очищает сточные трубы: разлагает жир, волосы, бумагу и другие органические отходы. Предотвращает их засорение, уничтожает жировые пробки. Его следует использовать ежемесячно. Тогда забудете о вантузе или тросе.

В Украине в настоящее время в помещениях высокая влажность, образуется плесень. А это — опасный для здоровья аллерген. В таком случае поможет биопрепарат "Нейтрализатор плесени". Устраняет плесень в межплиточных швах в ванной комнате, вокруг самой ванны, в оконных рамах и по всему дому. Средство глубоко проникает в обрабатываемый материал и уничтожает грибок.

Компания "Bio Septix Санекс" дает консультации по телефонам. Также биопродукты можно купить на сайте t-klio.dp.ua. Ко Дню святого Валентина действует акция: на все товары скидка 14%.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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