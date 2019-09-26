Посаженная в октябре красная смородина укоренится к морозам

Октябрь - середина осени. Желтеют и опадают листья, начинаются дожди. В этом месяце собирают плоды и выполняют последние работы на полях.

Срезают капусту зимних сортов, закладывают на хранение. Выкапывают морковь. Во второй половине месяца собирают лук-порей. Крупные луковицы закладывают в погреб. Маленькие оставляют зимовать в открытом грунте, чтобы весной получить раннюю зелень.

До середины октября обрезают ремонтантные и позднеспелые сорта малины. Сажают саженцы черной и красной смородины, крыжовника. Вегетация этих растений начинается рано. Посаженные осенью хорошо приживаются и образуют корни еще до замерзания почвы.

Обрезать жимолость лучше осенью, когда сбросит листья. Не стоит откладывать это до первого снега.

У многолетних хост, флоксов, дельфиниумов, астильб удаляют отцветшие соцветия. Делят и рассаживают старые кусты, накрывают их мульчей. Декоративные лианы следует окопать, насыпать холмик земли вокруг стебля, накрыть на зиму сухими листьями, ветками ели. Начинают посев холодостойких однолетников - васильков, мака, космеи, ромашки. Для них такие посевы лучше, чем весенние.