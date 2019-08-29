Погреб окуривают перечным дымом

- Картошки в этом году собрали на 20 мешков больше, чем посеяли. Такого еще никогда не было. С весны стояли озера в огороде. Картофель же не рис, что будет расти в воде, - рассказывает Анна Гонжак, 54 года, из поселка Клесов Сарненского района Ровенской области. - Так надо хотя бы то, что имеем, сохранить.

- По правилам агрономии, стебли должны немного подсохнуть, тогда можно копать. Иначе есть риск, что картофель не будет лежать, - рассказывает Сергей Щербина, 45 лет, из Института овощеводства и бахчеводства. - Выкопанную не стоит сразу расфасовывать в мешки. Надо положить в тени, чтобы остыла. На солнце нельзя оставлять, потому что погорит. Если же сразу засыпать в погреб, получим перепад температуры. Картофель покроется конденсатом и будут размножаться бактерии.

Семенной картофель надо поставить под навес, чтобы позеленел. Такая процедура защищает его от инфекций. Весной хорошо прорастет. Но есть такой картофель нельзя. В нем накапливается соланин, который ядовит для человека и скота. Остальной картофель стоит засыпать в закрома. Перед этим продезинфицировать его. Для этого погреб белит известью с медным купоросом, а деревянные ограждения просушивает на солнце. Ультрафиолет, как фильтр, чистит дерево от бактерий и микробов.

- Дополнительной дезинфекцией и защитой от мышей является окуривание погреба перцем. Надо высушить и завернуть жгучий стручок перца в газету. Поджечь ее, закрыть дверь. Через два дня открыть и проветрить пространство. Такое же действие будет и от сжигания коллоидной серы. Но она опасна. Потому что дым от серы едкий и можно обжечь легкие. Лучше надеть респиратор. Марлевая повязка не поможет.

Нет разницы - засыпать картофель в засеки или деревянные ящики. Последним способом лучше хранить семенной картофель, а остальной засыпать в кучу.

В ящиках удобнее весной выносить на прогрев, а не заново набирать. В погребе должна быть температура не ниже +3°С. Тогда картофель не будет увядать и прорастать.

Украинцы останутся без бульбы

- Сейчас сталкиваемся с вырождением картофеля. Из-за него на клубнях появляются нитевидные ростки или их вообще нет. Становятся непригодными для посадки, - рассказывает селекционер Сергей Щербина. - Из-за потепления растение теряет иммунитет и подвергается вирусам. На природу мы не можем влиять. В будущем придется не сорта менять, а сами культуры. Например, выращивать батат. Поэтому украинцы могут остаться без картошки.